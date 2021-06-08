新北本土疫情仍嚴峻，市長侯友宜多次呼籲新北市民出來「廣篩」，就算無症狀可也可就近到快篩站採檢，卻遭綠營批評，對此，國民黨新北市議員葉元之痛批，綠營攻擊侯友宜廣篩，反被衛福部長陳時中打臉，顯見民進黨真的很怕侯友宜，原來綠所謂防疫視同作戰，是指2022前哨戰。

葉元之昨（7日）在臉書發文表示，為了找出隱形確診者，侯友宜呼籲新北市28個「重熱里」市民，主動出來廣篩，但這又引來綠營無厘頭的造謠攻擊，顯示綠營真的很怕侯友宜。

葉元之點名，首先是綠委鄭運鵬，批侯友宜鼓勵所有市民出來普篩，會花錢做白工，又造成群聚；再來是林靜儀醫師，說防疫重點在隔離不在方艙和普篩，批侯把低風險者抓出來篩檢，像無頭蒼蠅。

新北市長侯友宜。（中時資料照）

侯友宜的重點在「重熱區廣篩」，葉元之直言，綠營卻是先射箭再畫靶，把侯的廣篩講成全市普篩，這種造謠路數，把侯友宜視為最大假想敵，原來防疫視同作戰，是2022前哨戰，但很抱歉，這兩位打手無意間被陳時中打臉，因為陳時中現在鼓勵引進能讓民眾自行在家使用的快篩試劑，盼能紓解緊繃的篩檢量能。

葉元之譏諷，這不就代表陳時中贊同侯友宜的看法？只要民眾認爲自己有症狀，或處於危險熱區，就盡量出來篩檢嗎？葉更表示，其實陳時中也打臉了自己，5月28日疫情指揮中心曾慎重宣示，企業不宜採買快篩劑自行檢驗，應與醫療院所合作，如今，陳卻同意個人可在家篩檢，這讓大家再度見識到陳時中的髮夾彎，「綠打侯還不先套好招，最終只會被看破手腳」。

(中時新聞網)