有民眾在臉書上貼出警方前往家祭現場開罰的畫面，引起網友討論。（翻攝臉書社團《嘉義綠豆大小事》）

南投縣國姓鄉一處民宅日前舉辦家祭，遭到附近民眾檢舉違規群聚，埔里分局獲報後前往現場錄影蒐證移送裁處，而南投縣政府民政處則表示落實防疫就不會開罰。如今，警方到場拿著鏡頭一一對著喪家拍攝的畫面曝光在網路上，引起網友論戰。

埔里分局指出，5日上午接獲民眾報案，指稱國姓鄉一處有民眾群聚，抵達現場才發現是民宅在戶外舉辦喪禮，一共有11人在場。員警則於當下告知縣府公告禁止10人以上戶外聚會，並一一錄影蒐證並移送南投縣政府裁處。

然而，昨日各大臉書社團均流傳著此喪禮現場的照片與影片，透過內容顯示，一名警察站在棺材前拿著鏡頭，一一錄下每位在現場的民眾，告知防疫規定「禁止戶外10人以上群聚」後個別開出告發單，發文網友還寫下，「這樣的喪禮還不夠低調嗎？」

喪家一度面臨總計66萬元的罰鍰，影片曝光在網路上，引起大量網友關注，一部分人力挺警方執法，認為病毒並不分場合與人傳播，民眾應該遵守規定，痛罵「如果因此疫情擴散，讓別人家也辦喪事，這樣會比較有人情？」、「每個都通人情疫情就會擴大了」、「標準台灣鯛！守規定很難嗎？」；也有一部分網友認為警方冷血，不通情理，大罵，「祝福檢舉的全家確診都重症」，兩方人馬在網路上掀起了論戰。

對此，南投縣政府民政處則表示，喪禮家祭並不受戶外10人的限制，若喪家能配合落實防疫規定，有保持社交距離並配戴口罩，將不會開罰，同時也呼籲民眾縮小喪禮規模，以確保自身與他人的安全。

(中時新聞網)