身兼主持人、演員、模特兒等多項才藝的台灣女藝人曾智希(Simba)不僅是穿搭高手，其清純可愛的形象更讓她坐擁大票粉絲。常在網上散播正面能量的她在疫情期間也不忘分享和寵物狗狗黑秀的合照提醒大家：「疫情期間要戴口罩、勤洗手，不過度恐慌也不需要急著搶購物資。」

曾智希昨（7日）在個人IG上曬出一張性感辣照，照片中曾智希抱著狗狗黑秀趴在自家床上，純白床被上白皙長腿勾起更顯現漂亮臀型，上半身只穿了一件清涼的粉色無袖背心，下半身更是只有性感的貼身素色內褲，傲人的纖細美腿展露無遺，閉眼微笑的可愛表情更融化了無數粉絲。

她在個人IG文發文表示：「因為疫情跟下雨，黑秀最近都跟媽媽乖乖待在家，不能出去跑跑，體型又漸漸失控了。懷念苗條跟開心放風的黑秀，能夠抱著睡覺真是養大狗的好處！」火辣性感的身材曲線，立刻引起許多紛絲前來關注按讚。

演員若綺(Chloe)在此貼文下方留言回應：「黑秀舌頭好粉紅！」許多粉絲們在底下留言表示：「智希和黑秀好可愛喔！連睡覺都甚麼甜美的笑容啊！」、「沒穿小褲褲」「黑秀表示有媽媽在就是幸福」、「黑秀舌頭很漂亮」、「智希好可愛喔」、「黑秀表情蠻享受被媽媽抱的，好可愛」、「好可愛，被融化了納」、「黑秀，不要變胖啦！」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)