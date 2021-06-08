國民黨主張仿效美國、日本，不排富普發放全民現金1萬元紓困，台北市市長柯文哲昨日（7）痛批：「一聽就知道不合理，有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張。」對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗回嗆，柯在防疫確有獨到之處，「但，老天爺很公平，柯市長是醫療領域的專家；而紓困方面，則是不折不扣的白痴。」

楊植斗今日在臉書發文，柯文哲反對國民黨「不排富，全民普發1萬元」政策，還怒斥：「一聽就知道不合理，有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張。」可見，柯在防疫政策上的確有其獨到之處，包括提前宣佈禁止內用丶徵求退休醫護投入防疫，都讓人看出他身為醫師的專業，「但，老天爺很公平，柯市長是醫療領域的專家；而紓困方面，則是不折不扣的白痴。」

楊植斗指出，因為疫情，一名遊覽車司機在和家人晚餐時，透露生意一落千丈，幾杯黃湯下肚後，獨自到16樓，墜樓身亡。這名過世的遊覽車司機，不會登記在衛福部部長陳時中的新冠死亡名單，但他的確因疫情而死。我們每天都在失去寶貴的生命，而到底是怎樣的政府，會讓人民活不下去？三級警戒延長再延長，現在要到六月底，房租水電吃飯，叫大家怎麼撐過？紓困預算高達8400億，艱苦人又領了多少？

楊植斗強調，國民黨提案每人1萬丶不排富，總共要2300億；每人1萬元，錢雖然不多，但四口之家就能領4萬，求這個月撐得過去，否則，餓死的怕比病死多。不排富，是為了江湖救急，是國民就撥款，如果再設門檻，要花多少作業時間？百姓還要證明自己「不夠富」？這筆錢，所有人都領得到。

對此，楊植斗進一步指出，缺點是蔡英文丶陳時中也跟人民一樣能領到1萬塊；但優點是，所有因疫情受難的民眾能喘口氣，那些快活不下去卻沒被列入紓困補助的人，能真正得到幫助。天秤兩端，他選擇幫助受苦的人，而柯文哲身為民眾黨黨主席，與國民黨同為在野，眼見執政黨胡作非為，應為民請命，想辦法讓人民度過難關，才是在野黨的天職。

(中時新聞網)