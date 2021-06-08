感謝日本捐贈疫苗 台北101點燈「台日友誼長存」。（圖／101提供）

台灣本土疫情一發不可收拾，就在欠缺疫苗解方之際，日本政府伸出援手，捐贈124萬劑AZ疫苗，國人看在眼裡感謝在心，連在台日本人也感受得到。知名部落客Choyce分享2名在台灣工作的日本好友，日前遇到的超暖心經歷，感受到台灣人對日本捐助疫苗充滿感恩之意，讓他的2名日本朋友感動得說不出話來。

Choyce7日在「Choyce寫育兒、旅行與生活」臉書以「在台灣工作的日本好友，居然遇到這種事？」為題發文，文中指出，他的日本好友豐田先生，搭計程車跳表160元，拿出200元，司機退回100元，豐田先生充滿疑惑的問：「為什麼？」，司機大哥豪爽地說；「謝謝日本！」。

知名部落客Choyce分享她2名在台灣工作日本好友，日前遇到的超暖心經歷。（圖／翻攝自Choyce臉書）

Choyce再分享另一名日本友人的感動經歷寫道，安田先生到住家附近水果店購物，結帳時老闆多放一顆芒果，安田先生充滿疑惑問：「為什麼？」，水果店老闆也說：「謝謝日本！」。

Choyce表示，她的2個日本朋友，都被台灣人的友愛，感動得說不出話來「謝謝台灣朋友善待在台日本人，這是最美的風景」。文未說：「真正的外交不能只靠政府，更要加上你我每個人的努力，看看司機大哥與水果店大叔就知道，他們為我們示範真正的國民外交。」

此貼文引起網友熱議與回應，有人在此文下方說出他在日本的感動經歷：「日本人，尤其是老一輩的人對我們也非常友善，有一次從機場搭skyliner到東京車站迷了路，當時已經晚上10點左右，帶著兩個孩子迷失在錯綜複雜的地鐵中，一位大約60出頭的上班族大叔，看我們找不到路的樣子，用很簡單的英文和手勢，帶著我們走了快20分鐘的路程，最後要我們等一下，他拿出手提包的筆記本寫下謝謝台灣的幫助，至今仍無法忘記當時的感動」。

另一名網友留言：「我記得有一年和朋友去日本玩，剛在hostel卸下行李的時候，與老闆隨性聊了起來，他問我們從哪裡來？我們說來自台灣！他二話不說，要我們搭他的車遊河口湖一圈，去吃便宜的握壽司，他說當年311台灣幫日本很多，這是我能報答的！不用收導遊費！只要帶著你們我就很開心。我想這也是一個台日互相報答恩惠的例子！也是平常我們人民之間的一種國民外交喔！」

(中時新聞網)