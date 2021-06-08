(09:25更新)

高端在連吞6根跌停後，今(8日)打開跌停，早盤以190.5元、下跌17元開出，跌幅8.19%，股價在第2盤演出大逆轉，急衝漲停228元，上漲20.5元。

蔡英文總統力挺國產疫苗，並曾聲稱7月底可以打國產疫苗，但中研院院士陳培哲7日證實已辭去食藥署疫苗審查委員，理由正是他並不認同蔡總統的說法，且覺得審查委員會已無法維持獨立性與專業性。就在高端二期臨床試驗解盲前夕爆出這項消息後，原本即跌跌不休的高端股價今(8日)再以190.5元、下跌17元開出，股價跌破200元，跌幅逾8%。

政府疫苗採購與研發政策引發爭議，中研院院士陳培哲近來屢提建言，籲請政府儘速引進國際安全合格疫苗，卻遭親綠名嘴周玉蔻抹黑，稱陳培哲是食藥署疫苗審查委員，對外不當發言，違反專業倫理，因而請辭閃人。陳培哲強調，他謹守專業倫理，在5月底辭去該職務後才對外發言，並坦言該委員會已不能維持獨立性與專業性，「最大困難就是來自蔡英文總統」。

陳培哲說明請辭原因指出，該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統，不過對於陳培哲的請辭，總統府表示並不知情，即使陳培哲近期發表不同見解，也都充分尊重他的發言，「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。

陳培哲日前受訪時表示，多數國家研發疫苗的策略都是分散風險，「台灣都賭在蛋白質，民進黨政府就是不相信科學！」因為高端、聯亞的專長在滅活疫苗，但這次卻是做蛋白質次單位疫苗，「根本是讓中餐廳師傅改作法國菜」，政府發展國產疫苗的政策、執行力、政策科學評估面，通通有問題。

高端7日公告4月稅後虧損1.32億元，每股虧損0.63元，累計前4月稅後虧損2.89億元，每股虧損1.37元。

(中時新聞網)