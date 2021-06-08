政院資料公布台灣疫苗目前取得情形。（圖／報系資料照）

行政院長蘇貞昌8日赴立法院報告紓困特別預算、疫苗採購狀況及施打計畫。（台北市攝影記者聯誼會提供）

行政院長蘇貞昌今到立法院備詢，除了報告紓困特別預算之外，也被要求增加報告疫苗採購狀況及施打計畫。此外，針對外界建議普發全民現金紓困，蘇在院會前受訪回應，經費有限，錢要用來救窮救急。

新冠肺炎疫情延燒，重創百工百業，立法院朝野立委皆提出發放現金紓困的主張，國民黨團主張仿效美國、日本做法，每人普發1萬元紓困金且不排富；民進黨「英派」立委陳明文、羅致政、蔡易餘等人則主張排富後，普發一個月最低基本工資2.4萬元。對此，行政院長蘇貞昌今日表示，政府紓困希望救急救窮，扶助企業減少失業，此波紓困有730萬人受惠，希望國人共同體諒，攜手度過難關。

面對朝野立委要求發現金紓困，蘇貞昌今上午赴立法院專案報告及備質詢前受訪表示，如果依所提的一人發放1萬元，且不排富，這樣政府就要花2300多億元；若是每人2.4萬元，即便排富160萬人，仍需要5000多億元預算，錢非常有限，必須要救急救窮，還要買疫苗，錢必須用在刀口上。

蘇貞昌說，紓困4.0希望要救急救窮，因此政府窮盡一切之力，扶助企業減少失業，相關預算依立法院通過條例仔細編列，此波紓困擴大紓困對象，共計有730萬人受惠，希望大家一起努力，共同體諒度過難關。

另據《自由時報》今（8日）報導，行政院的書面報告中，有關疫苗取得方面，目前台灣共取得211萬劑疫苗，分別為AZ疫苗41萬劑和15萬劑的莫德納疫苗，將從明日起開始施打；另外還有美國捐贈的75萬劑疫苗；至於疫苗採購方面，國外疫苗部分，政府今年已和全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）採購共約2000萬劑疫苗；而國內疫苗部分，政府在5月底和國內兩家生技公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購契約，預估到8月底前，共約1000萬劑的疫苗到位。

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(中時新聞網)