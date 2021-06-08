美國和碩維修技師擅自將1名女客戶的私密照與影片流出，引發該女子不滿提告，最後蘋果砸下數百萬美元與女子和解，避免爭議繼續發酵。

據每日郵報報導，2016年美國奧勒岡1名女學生將iPhone送至蘋果維修，隨即交由和碩沙加緬度據點的2位技師檢查，沒想到他們竟擅自將手機裡的私密照與影片上傳至女學生的臉書，女學生在朋友提醒下才發現此事。

即使當下所有影片與照片都已經刪除，但女學生仍以侵害隱失向蘋果提起訴訟，並要求500萬美金賠償，最終蘋果以「數百萬」美元和解，受保密條款限制，詳細金額並不會曝光。

此事也讓蘋果針對客戶隱私進行全面調查，2名洩露私密照的和碩員工都遭到開除，蘋果在聲明中強調，「我們很重視客戶的資料隱私與安全，制定許多協議確保裝置送修時資料安全無虞。」

值得一提的是，由於當時有保密條款，此案件的細節並不會曝光，但和碩的保險業者拒付和碩給蘋果的賠償金，雙方對簿公堂，當時該訴訟並未提及蘋果，僅以客戶稱之，但另一起蘋果被告上法院的事件卻意外提起和碩與保險公司的訴訟，導致蘋果的名字曝光。

(中時新聞網)