期元大道瓊白銀ETF(00738U)近一個月來股價沿5日線向上，造成白銀ETF走勢上揚主要因素有2：1.導電銀漿是太陽能電池的主要材料，導電銀漿即占白銀總需求的10%。未來太陽能發電持續快速發展的背景下，將大幅提升白銀需求，同步帶動白銀價格表現。2.工業需求約占白銀總需求二分之一以上，觀察歷史經驗，當製造業蓬勃成長時，白銀價格漲勢往往高於黃金價格表現。

在各國疫苗施打逐漸提速下、全球景氣步入復甦，預期下半年經濟將可逐步恢復常軌，評估在負實質利率及經濟復甦的接棒演出下，白銀長期展望佳，且相對黃金更有機會發揮其大宗商品的屬性。

「期元大道瓊白銀」（原元大道瓊白銀）期貨ETF研究團隊指出，相比於買賣白銀現貨，透過白銀期貨ETF交易手續費較低，交易流程也便利。白銀具有短、中、長期成長題材，未來表現可望與黃金逐漸脫鉤，建議藉由白銀期貨ETF分批布局。惟短線銀價波動較大，投資人事前必需謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並善用白銀相關期貨ETF，追蹤白銀表現。

(時報資訊)