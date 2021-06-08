達拉斯獨行俠在季後賽首輪7場惜敗，外界多半把目光集中在主將東契奇(Luka Doncic)身上，忽略他們還有另一位球星「波神」波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)。波爾金吉斯本季場均20.1分、8.9籃板、1.3阻攻，季後賽卻打得一團糟。美媒ESPN報導，波爾金吉斯被迫處在東契奇的陰影下而感到挫折，因為東契奇掌控進攻球權，只能等著東契奇分球給他。

東契奇季後賽首輪35.7分、10.3助攻、40.8%外線命中率宛如戰神下凡，第7戰個人猛砍46分，真的變成了「獨行俠」。反觀波爾金吉斯的效能只剩13.1分、5.4籃板。當初獨行俠選中東契奇的時候，紐約尼克也把波爾金吉斯擺上交易桌，獨行俠對於這對組合充滿期待。然而波爾金吉斯不算健康，近兩季在獨行俠就缺陣47場比賽，特別是2018-19球季他整個報銷，獨行俠根本難以指望他扛起球隊。

美媒NBC分析，東契奇與波爾金吉斯不僅不是「雙核心」，後者甚至連二號主將都算不上，獨行俠必須另覓稱職的球星來充當球隊的二號人物。眼下大部分的頂級球星都被最大合約綁住，波爾金吉斯的合約也還剩下3年1億美元，獨行俠的選項恐怕不多，巫師得分王畢爾(Bradley Beal)的合約進入最後一季，值得他們考慮。

另一方面，有人指責是獨行俠總教練卡萊爾(Rick Carlisle)能力不足，當然這也有可能，但老闆庫班(Mark Cuban)已經放話不會換掉卡萊爾。庫班表示：「我不會為改而改，除非我有更好、非常好的選項。」

(中時新聞網)