民眾黨立委高虹安昨日（7）痛批，立法院「疫苗調閱小組」4月29日開過一次會後，至今尚未再開過會就在5月31日結束了，下次再重新組成得等到9月底。對此，藥師林士峰直言「實在太多疑點」，認為執政黨在整個疫苗採購疑雲重重，尤其立法委員行使職權，要求行政院院長蘇貞昌專案報告竟如此艱難，令他更是匪夷所思。

高虹安昨日在臉書發文表示，他當日在朝野研商時，提出希望行政院能針對疫苗採購議題進行專案報告，卻經民進黨黨團一度駁回。她呼籲行政院應該要提出正式報告，讓所有的立法委員有詳盡的資訊了解現階段國家對於疫苗採購及到貨、疫苗施打規劃及策略，以保障全台灣人民的健康與福祉。

高虹安更接連質疑，難道立法院立法委員行使職權，要求行政院院長專案報告竟如此艱難嗎？為什麼民進黨團要嘗試阻擋在野黨要求安排專案報告？難道讓人民有知的權利，在民進黨的執政下，竟會是這麼的困難嗎？

針對高虹安的指控，林士峰隨後在臉書發文附和，認為這次執政黨在疫苗採購上，實在太多疑點。林強調，執政黨不但採購量不太順利，連立法院想要求行政院針對疫苗採購進行專案報告，也被民進黨團一度駁回；尤其在野黨的3個黨團行使職權，都希望行政院要提出正式報告結果卻如此艱難，令他相當匪夷所思、無法認同。

(中時新聞網)