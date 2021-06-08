新竹一名王姓無牌載客司機，固定載一名輕度身心障礙的女子前往職訓中心上課，但他見對方單純可欺，2020年8月間，趁載女方外出前往職訓中心上課時，兩度闖入女方家中，撫摸她的胸部，甚至伸淫爪強摸下體，親吻女子臉頰，事後引起女方情緒出問題，經女方父親發現後憤而向報案，新竹地院審理認為，王男行為無可同情，依兩個強制猥褻罪重判3年6月。

根據判決書記載，王姓男子駕駛自用小客車從事白牌計程車載客業務，因曾經駕車載乘領有輕度身心障礙證明女子之母親及A女，因而認識A女。

王男利用平日上午需到A女住處接載A女去上職訓中心課程，通常A女家中無其他人之機會，竟於民國109年8月某日上午，闖入A女住處3樓房間，違反其意願，以手撫摸其胸部，及將手伸進內褲撫摸下體，並抱住A女身體碰觸其胸部達2至3分鐘進行強制猥褻行為。

事後王男食髓知味，8月25日上午又闖入A女住處1樓客廳，以手撫摸A女胸部及將手伸進內褲撫摸其下體，接著抱住A女並親吻臉頰，事後A女神情有異，經父親發覺上情後報警處理。

新竹地方法院審酌，王男A女患有心智缺陷，利用平日上午駕車搭載A女上課、A女家中無人之機會，為逞一己之慾，利用A女弱勢之處境對A女強制猥褻犯行，王男並無何特殊之處而足以引起一般同情本應嚴懲；另王男犯罪後於警詢、偵訊時均否認犯行、飾詞狡辯，於法院準備程序及審理時，才坦認犯行；雖與證人A女於偵查中調解成立、賠償新台幣1萬3200元，但仍判處3年6月。

(中時新聞網)