【愛傳媒張競評論】您以為美國參議員搭軍機來訪是新鮮事嗎？其實從斷交以來從來就沒有斷過，包括冷戰時期華盛頓極力拉攏北京對抗莫斯科，臺北與華盛頓關係最低潮時期。

民國七十五年一月四日美國參議員高華德來訪時，就是搭美軍軍機降落清泉崗軍用機場，當時媒體並未拿軍機大作文章，因為參議員本身比起媒體更重要。

再提一下，時任參謀總長郝柏村上將，亦奉總統 經國先生指示前往迎接，當日11時在清泉崗基地為高華德進行簡報，就軍售有關進展提出機密說明，並放映國軍簡介影片。詳請參閱「八年參謀總長日記」。

下面是當時新聞圖片以及國家文化記憶庫內圖片說明：「美國聯邦參議員高華德(右坐中)，四日上午抵達台中清泉崗空軍基地後，由外交部次長丁懋時(右坐三)、北美司長章孝嚴(右坐一)陪同，在基地舉行記者會。」

大家不禁要感嘆，當年是外交部次長與司長接機，大大方方地開記者會，而現在呢？

在國家文化記憶庫檔案照片中，斷交後美國參議員來訪如過江之鯽，接機規格都是外交部次長，同樣離華記者會亦是由外交部次長陪同。現在要層峰移尊就駕，接機與簡報必須親自跳下去搞，請問我們在國際強權政治市場牌價是江河日下，抑或是水漲船高？

獨裁統治必須仰賴愚民，而愚民首先就要先塗抹掉歷史記憶，希望這張圖片還有生路，撐得下去留有活口。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

照片出處：國家文化記憶庫

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(中時新聞網)