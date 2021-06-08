【愛傳媒陳念初專欄】日本贈與的124萬疫苗在六月四日台灣正下著大雨時專機飛抵台灣了，有人說這是蔡政府最高機密十日寧靜作戰下的成果，若能亡羊補牢仍是值得肯定；六月六日美國議員訪問團抵達台灣，也宣布捐贈台灣75萬劑疫苗，美台之間長期良善互動，捐贈疫苗是可預期的善意表達。

不管您對蔡英文政府疫苗購買政策是深感不滿，還是一直支持指揮中心的判斷，六月四日日本及時雨，大家都很感動，都給了掌聲，這是有情有義，許多人都說，明年若旅遊開放，一定遊遍買爆日本。

對於蔡政府而言，可以鬆一口氣，但千萬不要以為民眾已經放心，對於政府的疫苗政策，仍然是不滿意的。

美國與日本伸出援手捐贈疫苗，但情勢嚴峻，對照確診人數已經破萬，而死亡人數也超過兩百人，量仍然是不夠，郭台銘捐贈的疫苗高達五百萬劑，應該好好協助後續處理，才能讓民眾更安心。

蔡政府的危機並未解除，其一是民眾對政府的信心，其二是友邦捐贈的量仍有限，因此，最大的危機還是民眾的信心，日本疫苗只是及時雨，可以稍解旱象，但缺疫苗的事，仍然沒有大幅度的紓解。

防疫指揮中心只要每天的確診及死亡數繼續激增，蔡政府就會繼續陷入困局，疫苗數是一個蘿蔔一個坑，來了幾劑就是幾劑，再怎麼團結，缺的數也不會被填補。

不過，日本美國捐贈疫苗的政治效應，可以轉移被在野黨攻擊與封鎖的陣地，尤其日本疫苗空軍的支援，解除了執政黨一路挨打的地面頹勢，美國的疫苗空軍也加入戰場，即始量仍不是太多，但至少多增加反擊的力道，不會繼續挨打無法還手。

蔡政府在政治上黨與政一直是命運共同體，民間的力量也是民進黨很大的後盾，疫苗危機處理上的風險仍未解決，因為疫苗的採購無法操之在我，國產疫苗的救援時間，還是充滿不確定性，美日疫苗只是頭過罷了，身不見得就過得了民意監督這關，但在政黨競爭上，已經扳回一城。

蔡政府不要誤判形勢，就像一年前購買疫苗過於樂觀與政治主觀，以至於驗證莫非定律，台灣竟然在國產疫苗生產前兩三個月爆發了社區感染，政治窘境無法順利收場。

美日疫苗陸續進來，量不會太多，無法滿足國內需求，人民感謝美日疫苗後，若後續的量仍無法補齊，民意仍會反噬，政治上仍會落入挨打局面。

「疫苗量不夠」仍會是蔡政府接下來的「阿基里斯腱」，這個罩門，不是友善國捐贈或提供的疫苗可解，郭台銘的五百劑疫苗若能成，將會是一個關鍵數字與轉變人民對政府疫苗態度的開始。

不要害怕郭台銘500劑會衍生哪些政治效應？功勞歸郭台銘，那民進黨呢？這麼想，就大錯特錯，人民只看政府這時候怎麼湊足糧草？湊不足量，人命關天，什麼都是假的？

如果郭台銘捐增的疫苗要透過政府的協助或放寬限制才能順利完成程序，人民不會把郭台銘神化，而忘掉政府的角色，只要能進來，該感謝的不會少，這是救命的500劑，不是捐款芳名錄，寫上誰的名字，對民眾而言，不會計較，台灣無名氏做的功德也很多，只要能幫助疫情紓緩即可。

對郭台銘而言，不管有沒有破局？他都讓老百姓感心，真破了局，人民更會為他抱屈，對蔡政府而言，若疫苗仍遙看無望，這才是一記會受傷的重拳。

防疫視同作戰，不要靠著支持族群喊團結而險象環生，也不要留下川普式對抗中國的刻板印象，防疫是救命的事，可以不卑不亢，但不能意識形態掛帥。

中國最慘的防疫時期，台灣人也是基於人道立場表達關心，現在情勢逆轉，台灣面臨疫情困境，只要基於人道援助，不用拒人於千里之外。

兩岸關係已充斥危機與風險，台灣有許多人民去年在中國熬過了最艱辛恐慌的時刻，他們現在可能在中國施打了疫苗求生存，許多藝人在中國發展，也要為自己及工作團隊健康著想，中國疫苗國際被認證，或是中國企業組織代理的國際疫苗，不用太政治角度思考，否則，兩岸的事，永遠無法超前一步。

疫情下互動若有轉機，陸委會與海基會等，存在才有其必要，否則，連疫情的共同命運下都難以忘卻政治上的紛擾，不要談未來有任何更善意的關係進展。

台灣人及各政黨也該呼籲中國對台灣這次疫情的態度與戰略，應該更具善意與人道關懷，形容台灣政府以疫謀獨的政治語言，或是以疫換統的統戰思維都該放下。

中國也有兩種，一種是中國政府，一種是中國人民，以兩岸人民各種密切互動的角度思考，台灣人民到中國因各種需求打疫苗，並沒有罪過，台灣人喜愛的歌手蕭敬騰在中國打疫苗，這是被台灣人民理解的事，也就是兩岸交流的常態，貼上標籤都無益於事。

中國很官方，台灣要很民間；中國疫情大亂時，被政府封鎖的訊息才是大家想深入了解的新聞，台灣缺疫苗，新聞的主體與最大不滿是人民非在野政黨；中國搞政府封城，台灣談自主封城；中國曾發生疫情逃難潮，台灣出國赴美潮也激增，中國人逃難到國外，國外也陷入疫情也瘋狂，台灣人赴美，美國疫情已紓緩，空窗期到國外打疫苗，記得要與國內一起面對病毒敵人。

台灣人民與中國本質上不同，我們應該更充滿善意面對國人，不管是反對或批評的聲音，都是同路同島人，只是治國觀點不同，日本人捐疫苗，沒有人不感謝，酸文會自動下架，這就是同島一命的驗證。

病毒就像強颱，會帶來風雨，醫護很辛苦，疫苗不足，防颱期就會延長，滿目瘡痍後，重建之路會更艱辛，政治上早已經是輸家，政治操作或大內宣適可而止，想再贏回人民信心，靠國產疫苗緩不濟急，此刻開始不要這麼官方說法，應該是人民能理解的政策改變，回到兩岸本質與情感，台灣永遠以人民為本，才是最佳心戰武器。

人民每天都要加總一下疫苗數量，我們進了多少？還缺多少？政府有義務，少的就是欠的，非常公平。

疫苗最新數字加總：87.66萬劑（72.66萬劑AZ＋15萬劑Moderna，6月5日為止接種人次678,418）＋124萬劑（日本6/4捐贈，已抵台待分配）＋75萬劑（美國6月6日宣布捐贈，擇日運送抵台）

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)