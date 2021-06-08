【愛傳媒黃珊珊專欄】行政院6月7日上午宣布了全國三級警戒再延長兩周，一直到28日都必須嚴守防疫規定，這幾天台北的確診數字雖然下降，快篩陽性數從過去最高達到110多位，一直到6月6日慢慢下降至30人，看起來或許有趨緩的現象，但我還是要提醒大家不能掉以輕心，我們的敵人是看不見的病毒，從地圖上看起來，病例已經流散到各個不同的行政區，台北市的家戶感染比例也很高，只要一放鬆確診人數也就可能快速增加，無論如何，管制仍然需要持續，但唯一能徹底解決問題的辦法，就是施打疫苗！

為了避免群聚感染，同學們也必須配合停課到暑假，雖然待在家裡，但「停課不停學」，還是鼓勵大家多利用酷課雲或線上平台的系統，畢業考的部分也就必須改為線上的多元評量，同樣身為家長，我也能理解大家對於停課的焦慮感，如果家長因為工作或是特殊因素沒有辦法照顧小孩，也可以向學校申請個別照顧服務，學校也將依照個別狀況進行評估。

這段時間，不管是同學們或是爸爸媽媽們都辛苦了，學校停課是為了減少人口移動和聚集，也希望家長與孩子們都能待在家中，一同防止疫情進一步擴散，大家加油！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)