全台新冠肺炎疫情升溫，不僅確診案例突破萬例，死亡案例也衝破百例，絲毫不見趨緩跡象，讓行政院長蘇貞昌昨（7日）宣布延長全國三級警戒至6月28日，這讓本土劇女星陳子玄再次呼籲大家待在家做好防疫工作，但也忍不住崩潰大喊：「快點放我出去啊」。

行政院昨（7日）宣布延長全國三級警戒至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，對此，女星陳子玄表示得知消息後，立刻重新檢查家裡裝備，不僅口罩酒精存量都還夠，家裡的食物也都充足，因此決定這陣子盡量自己煮飯少叫外送，此外，每次出門返家後，她表示都會脫掉全身衣服立刻洗澡，並消毒帶回來的每一樣東西，直呼就像一場大作戰一樣。

雖然防疫工作得做的完善，仍讓陳子玄無奈表示：「這陣子真的洗手、洗澡、洗碗、洗東西洗到厭世」，接著強調居家防疫是場長期抗戰，希望每個人都乖乖待在家，撐過這段時間，讓新冠病毒從台灣消失，但由於待在家真的悶壞了，讓她忍不住崩潰大喊：「快點放我出去啊」。

對此，網友紛紛留言：「希望疫情趕快控制下來，讓每個人都可以早日回歸以前的正常生活，希望天佑台灣」、「每天無時無刻狂洗手，覺得只要出門回來都覺得身上有細菌，快瘋了」、「希望新冠肺炎快點消失台灣，讓大家恢復自由，真的宅在家太久」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)