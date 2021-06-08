中研院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員並表示是主因乃在「蔡英文總統」，總統府發言人張惇涵昨表示，對於陳擔任或辭去疫苗審查委員一事，總統府並不知情也尊重陳的不同意見，「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。對此，資深媒體人趙少康痛批總統府回應高傲，該遺憾的是蔡英文一意孤行，偏執式的護航高端，還有動不動就發動綠營名嘴及御用學者圍剿忠言逆耳的人。

趙少康今（8日）在臉書發文表示，蔡英文一心一意護高端，毫不掩飾，親自去高端兩次，親自說高端疫苗7月底可以施打，還要把自己的手臂留下來打高端，因為蔡英文這樣全力拉抬，前副總統陳建仁、衛福部長陳時中及一干綠營學者、名嘴都把高端股價捧上天，成為「全世界第一支不做三期人體試驗，就可以提供台灣人廣泛施打的疫苗」。流彈所及，連德國製造的BNT都要被抹紅成大陸代工。

針對高端疫苗二期5月時還沒有解盲，蔡英文就宣布7月底可以施打，趙少康痛批，如此作為堪稱全世界唯一的總統，蔡這樣說，食藥署還要不要嚴格審查？國產疫苗審議委員會還要不要認真把關？顧慮前程的委員要不要放水？不願得罪總統的委員會不會輕縱？最後也害了高端。

趙少康直言，陳培哲教授不只是中研院院士，也是世界科學院院士，還當過台大醫院醫學研究部主任，國內外得獎無數，展現一位學者的風骨，堅持一位科學家的堅持；他以去留告訴蔡英文：「妳的壓力我不接受」！

至於總統府的回應，趙少康怒轟，居然是高傲的：「不解與遺憾」，有什麼不解的？就是人家看不慣蔡英文的權力凌駕專業；有什麼遺憾的？該遺憾的是蔡英文的一意孤行，偏執式的護航高端，還有動不動就發動綠營名嘴及御用學者圍剿忠言逆耳的人。一個是位高權重、可以指鹿為馬的總統，一個是德高望重、不願曲意承歡的院士，孰是孰非？孰輕孰重？公道自在人心。

(中時新聞網)