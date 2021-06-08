技嘉(2376)5月營收再創單月歷史新高，站上116.01億元，月增5%，年增52%，連續第3個月營收站上百億元；累計前5個月營收為510.14億元，年增64%。今年以來，宅經濟發酵，品牌大廠輝達、超微新品推出，帶動技嘉板卡、伺服器等產品出貨暢旺、營收吃補！外資持股技嘉由年初的27%增加到32%。

技嘉是目前市面上AMD伺服器產品數量最多、陣容最齊全、應用範圍最廣的品牌，致力提供各種高效能運算的商用情境優化的產品解決方案。除了協助歐洲頂尖理工學院建置資料運算中心，以及歐洲核子研究組織(CERN)選擇技嘉AMD伺服器來處理大型強子對撞機(LHC)的實驗巨量數據之外，技嘉運算叢集與伺服器的高效能運算讓探索外星生命、研究氣候變遷到追蹤新冠肺炎足跡變得更加容易。

技嘉也切入自動駕駛車輛決策控制平台，技嘉科技ADCU3-100車載決策控制與AI邊緣運算平台，支援各類型加速器，可提供自駕車感知融合與決策判斷所需的強大算力，提供各式高速介面接口，靈活性連接車輛周邊感測器即時收集與傳輸數據，藉以分析車輛與駕駛人狀態並做出即時行為調整和決策。

技嘉目前業績占比最大的產品線為顯卡，約40%，主機板為30%，伺服器經過多年耕耘，占比已來到20%。

(時報資訊)