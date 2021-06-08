0608全國防疫會議會後記者會｜2021.06.08

中研院院士陳培哲近日接連受媒體採訪，提到國產疫苗研發技術有諸多問題，昨（7）日證實他5月已請辭國產疫苗審查委員，他並表示，該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。對此總統府昨稱並不知情，「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。今日上午指揮中心副指揮官陳宗彥於全國防疫會議會後記者會上，對此並未正面回應，僅表示國產疫苗後續要等兩家公司對二期人體試驗的解盲後，相關資訊才會陸續公開。

陳宗彥表示，有關國內疫情監測分析，雙北疫情仍屬嚴峻狀況，其他縣市也出現一些大規模群聚，他坦言，現疫情處於高峰期，死亡人數持續攀升對疫情衝擊也相當大，請地方政府加強地方篩檢的設置，並請各區注意熱區的狀況。

針對端午節連假人潮南北交流，陳宗彥說，關於大眾運輸系統購票率、觀光景點飯店住宿狀況，指揮中心都有跟各部會保持聯繫，從雙鐵實際數字來看，這幾日的呼籲已有一些成效，再次提醒大家盡量不要移動。至於移工部分，也加強跟落實防疫，陳宗彥表示，指揮中心與相關部會都有陸續檢討，對於苗栗事件也成立前進指揮所，協助地方及企業做相關因應措施。

陳宗彥也提到，傳統市場跟大賣場的人流管制，是延長三級警戒需強化落實很重要的一部分，大部分縣市目前已採取身分證字號分流或用面積數計算人流。而有關疫苗施打，陳宗彥呼籲，各地方政府務必依照一、二、三類別執行，務必依照名冊依序施打。

隨著疫情發展與考量防疫量能，陳宗彥說，對於快篩陽性者會適度調整，若還未確診，雖可採取居家隔離一人一室，但同意縣市政府如果量能足夠狀況下，只要快篩陽性就安排到防疫旅館或集中檢疫場所，對於輕症狀或無症狀者也要盡快收治。

此外，指揮中心指揮官陳時中昨表示，正研擬鼓勵廠商進口快篩試劑，在家也可自行快篩，擴大篩檢量能。記者問到，未來是否會走向廣篩？陳宗彥指出，目前TFTA所核准的試劑都必須由醫事人員執行，這也是企業為何必須跟醫事機構合作，未來是否有相關業者會向TFTA提出自己的快篩試劑，若有提出，指揮中心會再進行相關評估考量。

(中時新聞網)