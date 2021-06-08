高雄市政府各單位齊心抗疫，毒品防制局除了努力做好防疫及紓困工作，對毒防業務推動更是絲毫不鬆懈。

高雄市政府各單位齊心抗疫，毒品防制局除了努力做好防疫及紓困工作，對毒防業務推動更是絲毫不鬆懈。（圖／高雄市政府提供）

在嚴格防疫措施下，民眾不能群聚，手機與網路成為生活日常必需，毒防局也隨之因應對策，將宣導活動改為線上播送，讓民眾可使用身邊近便性的手機、電腦等資訊設備安心觀看，能「保持安全社交距離」，同時提升防毒知能、學習拒毒。

高雄市政府各單位齊心抗疫，毒品防制局除了努力做好防疫及紓困工作，對毒防業務推動更是絲毫不鬆懈。（圖／高雄市政府提供）

毒防局每日精選優質影片，在臉書、Youtube、官網、IG同步宣導，首映是中正大學防制藥物濫用教育中心製作「白雪公主減肥篇」短片，改編自童話故事劇情，以大小咸宜的動畫內容，宣導吸毒造成的危害及負面影響，每日播出影片均深獲好評，網友留言表示：「用卡通方式吸引兒少感覺不錯。以愛美為例子不錯。」、「我坐捷運來按讚」、「很棒的影片」、「淺顯易懂，獲益良多」、「用卡通方式製作，真有吸引兒少效果，這片我是轉給家長及男青少年觀看。也蠻適合給國小老師當反毒教材滴，轉給老師朋友們。謝謝用心。」

高雄市政府各單位齊心抗疫，毒品防制局除了努力做好防疫及紓困工作，對毒防業務推動更是絲毫不鬆懈。（圖／高雄市政府提供）

林瑩蓉局長說，網路時代以線上宣導毒防不僅是趨勢也會成為主流，毒防局要能與時俱進，才能接地氣的做好毒防工作，網路發達加上疫情影響，民眾生活型態迅速改變，毒防業務也得跟上，運用網路科技以最少的經費達成最大的毒防成效，讓拒毒零距離零時差傳遞出去，也希望全民發揮共同抗疫的精神，打倒病毒同時杜絕毒品，讓拒毒成為全民健康新風潮！

提供「暖心包｣及「健康育兒包｣，透過日常貼心物件（圖／高雄市政府提供）

毒防局近期線上另一新亮點，是與心理師合作，對藥癮個案提供視訊心理諮商輔導服務，給予個案受疫情影響的心理支持，避免再碰觸毒品。

毒防局在防疫期間推出4+2關懷陪伴與扶助，希望在疫情期間讓陪伴關懷不間斷（圖／高雄市政府提供）

毒防局在防疫期間推出4+2關懷陪伴與扶助，希望在疫情期間讓陪伴關懷不間斷，讓藥癮者勇於戒癮邁向健康，四項關懷陪伴為：一、24小時毒防諮詢線上服務，專人聆聽協助藥癮相關問題；二、暖心餐食券，對經濟困難個案提供超商商品卡，解決短期困頓之基本溫飽；另提供「暖心包｣及「健康育兒包｣，透過日常貼心物件，關懷個案；三、線上心理諮商輔導，由心理師以視訊關懷輔導藥癮個案，協助改善身心症狀；四、防毒線上看，播放優質毒防宣導影片，並聘請專業醫師、藥師錄製毒品防制宣導影片，線上教導防毒知能。

另鑒於藥癮個案的工作多為服務業或臨時工，容易受到疫情衝擊，毒防局此時特別伸出援手，加強對弱勢藥癮個案的扶助，啟動二項扶助措施：一、由毒防局個案管理師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員，每日盤點藥癮個案就業、紓困、醫療、社會福利等扶助需求，毒防局即刻進行後續相關協助與關懷。二、加強對個案本人之電訪頻率，評估必要性時，依防疫相關措施辦理面訪，尤其是施用毒品兒少的關懷，特別強化聯繫不中斷，但任何訪視前需先詢問個案旅遊史或曝險史，並提供個案防疫衛教宣導。

林局長強調，毒防局協助個案，也對家屬提供支持服務，如果個案失聯會立即通報警方協尋，加強治安顧慮人口查訪，避免個案成為治安與防疫的破口，呼籲大家減少外出及移動，戴好口罩做好防疫措施，千萬不要因疫情影響而碰觸毒品，齊心防疫平安度過疫情。

(中時新聞網)