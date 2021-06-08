台股加權指數8日開高在17,094.34點，重新站上萬七關卡，買單拉抬華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）等航運股，生技股高端疫苗（6547）早盤雖持續下跌，但打開跌停，電子股成交比重回到五成，指數呈現緩步攻堅態勢。

受到全球對最低企業稅率達成共識、通膨隱憂揮之不去、缺少撼動市場的經濟消息影響，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數小幅走軟，僅那斯達克指數在生技類股的帶動下逆勢攀高。

道瓊工業平均指數6月7日終場下跌0.36％（126.15點）、收34,630.24點。那斯達克指數上漲0.49％（67.23點）、收13,881.72點，創5月3日以來收盤新高。

費城半導體指數下跌0.7％（22.49點）、收3,191.66點。

第一金投顧指出，本土疫情持續延燒，隨著疫苗陸續抵台，若疫情未繼續擴大，造成進一步封城，雖然多家科技廠疫情加重，但京元電、智邦及超豐股價7日皆開低走高逆勢收紅，電子股似乎擺脫疫情的干擾。

第一金投顧指出，美國費半、那斯達克回到多頭軌道，目前績優的電子股整理中將是買點，盤面熱絡的鋼鐵、航運、面板各種報價，到第三季以前，都將維持高檔，在報價停止上漲以前，不預設高點。

第一金投顧指出，景氣仍維持擴張階段下盤勢仍可偏多看待，由於各公司5月份營收將於10 號前陸續公告，可持續檢視財務數字及後續展望，選股上建議，由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚，且進入旺季的個股較為防守，須控制好持股水位與風險。

(工商 )