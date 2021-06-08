女星陳美鳳以凍齡顏值和前凸後翹的S身材，而擁有「最美歐巴桑」的美名，64歲陳美鳳雖然貴為演藝圈著名的美魔女，不過她其實相當親民，陳美鳳日前就曬出與毛孩子的生活美照，就有粉絲心疼留言：「小鳳鳳 你太孤單了 只有狗陪你」，對此，也釣出陳美鳳高EQ回應：「不孤單 就算我有小孩他們也不一定陪在我身邊！」

陳美鳳認真經營社群媒體，樂於分享生活日常的她，近日則曬出與愛犬與貓咪的生活照，陳美鳳和網友互動中也提到，毛小孩很聰明、也有感情，還透露狗狗「妞妞」會吃貓咪的醋，有粉絲感性留言：「我有3個孩子。最後也狗陪我」，還釣出陳美鳳感性回應：「無論有沒有孩子，身邊有一點錢也很重要，至少讓自己的生活更自在些」。

同時，也有粉絲心疼留言：「小鳳鳳 你太孤單了 只有狗陪你」，對此，陳美鳳冷靜說：「不孤單 就算我有小孩他們也不一定陪在我身邊！」回應獲得網一片好評，至於有酸民無端嗆「妳有愛心嗎，不是老一輩的篷（捧）妳、誰認識妳，現在還在秀」，陳美鳳則高EQ回應「謝謝指教」，不愧是見過大風大浪的大姊大。

陳美鳳雖然已單身6年多，不過她對待感情相當淡定，陳美鳳對於現階段感到滿意、自己也很開心，她認為談戀愛不是很重要，但如果有新戀情一定會分享。

(中時新聞網)