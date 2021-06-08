加拿大6日爆發種族仇恨攻擊事件，一輛小貨車衝撞人行道，當場輾斃走在人行道上的穆斯林家庭4名成員。

加拿大6日爆發種族仇恨攻擊事件，一輛小貨車衝撞人行道，當場輾斃走在人行道上的穆斯林家庭4名成員，留下一名9歲男童倖存。

路透社報導，位在多倫多西南方200公里處的倫敦市（London）6日發生種族仇恨攻擊事件，當地警方引述目擊者表示，一輛小貨車突然駛離馬路、衝撞上人行道，直接輾斃當時在人行道上的穆斯林家庭一家四口，之後貨車加速逃逸。

目擊者瑪汀（Paige Martin）描述，當時小貨車從她身旁呼嘯而過還闖紅燈，之後就發生憾事。

警方隨後在附近商場的停車場逮捕20歲嫌犯維爾特曼（Nathaniel Veltman），維爾特曼被逮時身上穿著防彈衣，沒有跡象顯示有其他共犯。

倫敦市警司懷特（Paul Waight）表示，「有證據顯示這是一起有計畫的預謀行動，這些受害者被攻擊是因為他們是穆斯林。」

警方表示懷特是倫敦市民，沒有前科紀錄，也不屬於仇恨集團成員，目前他已被控犯下4項一級謀殺、1項謀殺未遂罪名。

加拿大媒體公布4名死者身份分別為46歲的父親阿夫札爾（Syed Afzaal）、44歲母親莎爾蔓（Madiha Salman）、74歲祖母、以及15歲女兒尤姆娜（Yumnah Afzaal），這個家庭的9歲兒子法茲（Faez Afzaal）倖存，目前在醫院救治，不過沒有生命危險。

這起事件是2017年以來加拿大穆斯林面臨的最嚴重攻擊，倫敦市市長霍德（Ed Holder）表示這起事件是大規模謀殺，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發布推文表示「震驚」，強調「伊斯蘭恐懼症」（Islamophobia）沒有立足之地。

目前倫敦市警察正在考慮以「恐怖主義」偵辦這起案件。

倫敦市約有40萬居民，當地有相當龐大的穆斯林社區，英語之外，阿拉伯語是第2大語言。

(中時新聞網)