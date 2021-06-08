智易(3596)儘管月減5.9%，5月營收仍創下歷年同期新高，智易表示，目前大陸及越南工廠營運一切正常，審慎樂觀看待第二季營運表現。智易5月合併自結營收為30.84億元，月減少5.9%、較去年同期增加25.9%；累計前5月合併自結營收為159.88億元，較去年同期增加28.2%。

智易表示，5月受到不同產品出貨組合改變之影響，營收較4月略為減少，但仍較去年同期大幅增加，並創下歷年來同期新高紀錄。

智易仍然審慎樂觀看待第二季訂單狀況，目前大陸及越南工廠營運一切正常，將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期。

智易除持續開發WiFi 6、WiFi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XGS PON光纖、STB、5G CPE等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發5G應用領域(行動小基站、邊緣計算及垂直市場)、AIoT、Cloud及車聯網等新領域，在人才上，智易也在持續擴編研發人才中，且年增率上看三成，目前智易的研發人才總數已上看700人，佔員工總數的七成。

(時報資訊)