施羅德投資集團根據最新經濟展望、企業財報以及通膨指標等三大數據，直指全球經濟在逐步解封後、後市不看淡。施羅德多元資產團表示，雖震盪難免，但仍維持股優於債的看法，審慎樂觀看待風險性資產，循環性題材有亮點。

首先，施羅德投資集團將2021年經濟成長預期由5.3%調高至5.9%，主要受惠於歐美國家疫苗施打加速，經濟可望逐步解封重啟，目前至少施打一劑疫苗的人口比例，美國目前已有約50%，英國已有約60%，其他歐洲國家則逐步加速，包括德國和法國也達約40%。

其次，第一季財報普遍優於市場預期。根據高盛5/21的報告，美股S&P 500指數成份股已有477家發布財報，當中86%企業獲利超過分析師的平均預期，且超出的幅度平均達23%，比例和幅度以歷史數據來看都是相當高的水準。根據市場分析師預期，MSCI全球股票指數成分股中，2021年獲利成長預估能源產業為693%，原物料產業為86%，兩者最高，而循環消費為64%、工業為58%、金融為36%，循環性產業普遍可望表現較佳。

最後，美國四月份通膨年增率達4.2%，高出市場預期，施羅德認為通膨快速上揚主要仍是基期效應造成的短期現象，待基期效應消退後通膨應會下降。惟在經濟持續復甦帶動下，通膨可能仍將維持溫和成長步調，因此施羅德也認為利率仍有往上空間，因此看好股票表現將優於債券。

綜合上述三大經濟數據，施羅德多元資產團隊投資建議：對風險性資產仍審慎樂觀，尤其看好循環性題材。

(時報資訊)