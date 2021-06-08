高雄美濃一名年約18歲張姓男子，日前蹲在超商門口逗弄蟾蜍，還將口罩拉至下巴，警方見狀立即前往告發，張男看到警察，仍尚未察覺異狀，經警方提醒後，才驚覺自己未戴妥口罩，但已經來不及，吃上罰單。

旗山警分局美濃分駐所長蕭宗元與兩名警員於6月4日在夜間巡邏時，在美濃區一家超商前發現張姓男子蹲在超商門口，手不斷向玻璃門窗揮舞，沒有依規定戴好口罩。

警方上前關心，原來，張男在逗弄地上的蟾蜍，一時忘情將口罩拉至下巴。張男看到警員，仍尚未察覺異狀，經警方提醒後，才驚覺未戴妥口罩，但警方仍對張男未戴口罩部分，依傳染病防治法相關規定摯單告發，函報高雄市衛生局裁罰3000至1.5萬元。張男沒有多說什麼，苦笑後，接下舉發單。

旗山分局分局長游永中表示，國內疫情嚴峻，團結抗疫人人有責，呼籲民眾外出全程要確實戴口罩，正確配戴且掩住口鼻才能杜絕防疫破口。

(中時 )