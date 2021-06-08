台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，至今已有接近三百例死亡個案；近日身為公衛專家的前副總統陳建仁接受國內媒體專訪，針對台灣近來的防疫政策提出看法；陳建仁指出，所為的「校正回歸」在過去sars期間就有做過，而呈這次疫情的最大破口「3+11」，陳建仁也認為確實應該檢討。

據《鏡週刊》報導，陳建仁表示，本次疫情因為病毒株通過邊境，進入本土造成社區感染，要完全清除是非常困難的，尤其是輕症、無症狀帶原者可能會不斷傳遞病毒，除非將所有感染者篩檢出來，否則病毒已經與我們「同生共存」。

陳建仁指出，本次造成擴大感染的「茶藝館群聚」是大爆發的主因，而相關行業顧客以及服務員在店內長時間接觸，不戴口罩進行吃喝、聊天，難以保持社交距離，形成密切接觸，且這些人的警覺性普遍不高，感染後很容易將病毒帶到他處；而陳建仁指出，這種因為成人場所造成的群聚感染，日本、泰國都曾出現類似的案例。

而前陣子指揮中心所公佈的「校正回歸」引發外界譁然，對此，陳建仁指出一個病例從感染、發病、篩檢到研判都需要一定的程序，所以會需要校正，而這些狀況在sars期間都曾發生過。

外界普遍對於指揮中心開放機組人員的檢疫措施改為「3+11」相當不滿，因為該措施被認為直接造成這次的疫情擴散，對此，陳建仁坦承該項措施放寬確實因該要檢討，他指出，機師等高感染風險族群的檢疫措施應以科學證據佐證，並且搭配相關配套，若無相關配套，很容易出現防疫破口。

(中時新聞網)