本土疫情持續擴大，染疫者死亡數高居不下。前衛生署長楊志良表示，近日確診數看似下降，其實是因為下大雨很多地方淹水無法篩檢，台灣疫情是非常悲觀的，因沒疫苗且醫療量能已快崩潰，政府必須出來告訴台灣人「未來怎麼辦？」如今很多事已說到都不想再說了，讓他真的不想再上節目，因為說了都是白說。

針對當前疫情，楊志良昨日（7）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉感嘆：「現在很悲觀。」楊指出，因為就算今天有疫苗，台灣在2009、2010年H1N1流感很嚴重時，量能最了不起一天也只能打30萬人，假如要打1500萬人約60幾至70%的人口比例，那要打多少天？整整要打50天；何況並非每天都有打30萬人的量能，當時在加護病房的人也不是這麼多，量能並非今日可比。

楊志良進一步指出，今天光重症的人就把所有的病房都佔滿了，輕症者則叫他們回家自己管理，大家可以想想看未來怎麼辦？所以是很悲觀的。楊強調，政府一定要告訴大家「未來怎麼辦？」政府又將打算如何「超前部署」？

楊志良更直言，顯然現在每日確診都是3位數，死亡的人可能這2天會增加起來，除非是長期的往下掉，否則並不代表疫情趨緩；每日確診數下降主因近日下大雨，很多地方都淹水不篩檢了，「不篩當然就沒有確診的病人」，然確診者並非馬上就會死亡，通常都會拖幾天，所以現在一點都不能樂觀。

楊志良更坦言，從很久以前大家就一直提醒政府疫苗最重要，但到目前為止仍無疫苗，人家要捐也不斷擋、自己買也不行，「所以不知道這個政府在幹什麼？」他真的要非常悲觀的說：「這個東西再拖，拖到7月、8月、9月，台灣怎麼辦？」這個道理很簡單，「沒有疫苗怎麼會好？」而且去年、今年跟未來的病毒是不同的，這點非常重要，可以看看國外的例子就知道，「別的國家在幹嘛你不會看嗎？別的國家都是傻瓜，只有你陳時中最聰明？」包括在急診室前設快篩站這些都是錯誤示範，種種問題讓他覺得根本說不完，說到他也不想說了，甚至「真的不想上節目」，因為說了半天都是白說，乾脆請別人說好了。

(中時新聞網)