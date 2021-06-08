今年大學指考從7月3日至5日延後到7月28日至30日，其中試務人員列為優先打疫苗對象，但考生卻沒有，引發爭議。全國高級中學家長大聯盟今天發布新聞稿要求，指考學生權益需重視，滿18歲指考生有優先施打疫苗權。

全高聯表示，5月19日全面停課至今，眾多要參加指考的高三生及重考生們，在疫情嚴峻下除了沉重的考試壓力外，面對防疫考量的無法出門、無法正常運動與正常的生活，更甚非常擔心自己萬一不甚染疫而影響到自己升大學的種種壓力下，考生及家長都出開始現極大的焦慮與不安，有些孩子更甚至出現了面對書本會莫名落淚的狀況。

全高聯要求教育部，明確說明7月中之後若仍處於三級防疫狀況，指考日期是否仍訂為7月28 至30日不會改變？若疫情更嚴峻(進入四級)，指考的日程是否可能再調整？若需再次調整考試日期，請考量家長及孩子們焦慮不安的心，務必盡素提早公告。

教育部已公告今年指考闈場、監考等試務人員已列入優先施打疫苗名單，然對於參與指考的四萬多考生，卻置之不理，全高聯表示遺憾。

全高聯強烈要求教育部重視學生的健康安全，將今年參與指考且已滿18歲的考生(考量 AZ

與莫德納疫苗建議18歲以上成人施打)，也應當列入優先施打疫苗的名單中，以避免除了考試期間外，因進出試場、廁所或各種走動情況下，可能在試場染疫的風險。

全高聯認為，教育部應將年滿18歲的指考考生列入優先施打疫苗名單中，由家長來決定是否要讓孩子們在指考前施打疫苗，而非疫情嚴峻下，安排學生去參加大型升學考試，竟沒有優先施打疫苗的權利。

(中時 )