攜手度過這波本土爆發！

全台新冠肺炎疫情升溫，5月19日指揮中心宣佈全台進入「強化三級警戒」，包括外出時全程配戴口罩、避免不必要移動或活動、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會等防疫措施，儘管疫情升溫，全台民眾嚴陣以待，但還是有不少人不願意配合防疫措施，甚至出現毆打、砍傷醫護人員或是勸導的民眾。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，自從本土疫情爆發後，有哪些不符防疫規定的行為堪稱「防疫豬隊友」，看這篇文章的你只要符合一項，也可能因此造成破口，請大家務必配合措施，一同度過這波疫情。

NO.10 不甩實聯制規定

在行政院推出「簡訊實聯制」之前，各地頻傳不願意配合手寫登記或是網路填寫實名制的事件，甚至還有民眾故意填寫假資料，讓疫調無法追蹤。

雖然現在只要掃描QR Code就可以直接寄出簡訊，或是民眾也可以透過簡訊功能輸入1922及店家碼，但日前有名男子在搭公車時不願意配合實聯制，與公車司機報法口角，最後警方依《傳染病防治法》函請台中市府衛生局裁處，讓許多網友痛罵「防疫破口」。

NO.9 隱匿足跡沒誠實通報

先前新北板橋亞東醫院爆發院內感染，累積9人確診，有醫護爆料最早被發現的指標個案沒有誠實告知接觸史，是女兒證實父親有去過萬華茶館，導致院方沒在一開始進行隔離動作，害慘院內醫護，讓網友氣憤表示「繼續說疫調不重要啊」、「疫調不實真的害死人」、「有種玩沒種承認」。

除此之外，台東確診個案5469也因沒有誠實提供外出情況，被台東縣衛生局開罰30萬罰款，各縣市政府、指揮中心也再次嚴正提醒民眾務必誠實面對疫調。

NO.8 疫情期間賣茶、買春

4月本土疫情爆發以來，萬華群聚案為最嚴重的群聚感染，加上指揮中心證實，本土群聚案中的蘆洲獅子會個案與萬華茶藝館有「人與人的連結」，也讓民眾開始關注買春生態。

先前警方破獲彰化一起性交易，嫖客稱女方是女朋友，卻說不出全名，最後被依社會秩序維護法裁處，網友不滿「疫情期間還要買春？」、「都防疫期間 還在出外做連結的人真可惡」

NO.7 5人以上群聚打麻將

由於本土確診個案暴增，全台進入三級警戒，指揮中心宣佈停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，不過，仍可以看到有民眾無視規定，群聚打麻將事件頻傳，日前又有5個人打麻將被移送衛生局裁處，最高一人可被開罰30萬元罰鍰，讓民眾痛罵「沒風險意識又貪玩還群聚」、「一段時間不打會怎樣嗎？」

戶外禁止10人以上的聚會，也發現有人不守規定，先前台中草悟道卻被發現一早就有19名保險員群聚在外開會，遭卻離卻反嗆「關你什麼事」，針對群聚行為，台中市重罰30萬元。

NO.6 不尊重醫護，甚至暴力相向

本土疫情爆發，台灣醫療量能也備受考驗，由於各地居民搶排隊快篩，傳出各地有對醫護惡言相向的事情發生，先前就傳出一名女子因被貓咬傷，前往小港醫院就醫，但因醫護優先搶救命危病患，讓她等了10分鐘，憤留紙條批評「太離譜」，讓許多民眾傻眼「抓傷有這麼嚴重嗎」。

近日更發生確診個案砍傷醫護事件，其中一人手筋遭砍斷，後來還對醫護人員吐痰，讓醫護人員在面對病患的高度壓力下還得防範情緒不穩定的病人，對此，衛福表示「絕不寬貸」，致重傷者，最高得判處10年以下有期徒刑。

NO.5 口罩當眼罩戴、露出鼻孔

自新冠肺炎疫情開始，指揮中心就不斷呼籲民眾出入無法保持社交距離，或是潮擁擠或密閉場所就要戴上口罩，但日前有網友直擊一名男子，將口罩戴在眼睛上，讓網友痛罵「一點也不好笑」、「防疫老鼠屎」。

除了用奇特的方式使用口罩外，也有許多民眾即便帶了口罩，但卻讓鼻子外露，衛福部也不斷呼籲，「口罩不是帶心安的」沒有遮住口鼻的話就不會有防護效果。

NO.4 先買再說，不管需求瘋搶物資

自從5月12日疫情升溫後，民眾擔憂會出現封城狀況，開始出現囤貨潮，加上雙北在5月15日各大賣場傳出民眾搶購糧食、防疫物資，舉凡像是衛生紙、零食、泡麵都出現「清架」現象，還有網友抱怨，親眼看到排隊買口罩的民眾一次買了10幾盒，讓他不解為何連口罩也要囤。

網友擔心全部人擠在賣場搶物資，可能釀成另一波群聚風險，事實上在指揮中心公布的個案足跡中，也好幾例曾到賣場消費過，網友表示「東西買夠用的就好」、「不懂為什麼要一窩蜂擠在密閉空間」。

NO.3 散播未經求證的消息

自疫情發生後假消息滿天飛，為杜絕假消息流傳，政府宣佈散播、轉傳疫情不實訊息最高可處300萬或3年以下有期徒刑。

不過，從Line社團、PTT等社群平台還是可以發現許多未經證實的假消息，像是「行政院決議每人補助疫情援助金10000元」、「八里某大樓因確診封鎖」「重症患者曾赴三重某診所」等消息，讓網友氣得痛罵「還嫌疫情不夠緊張嗎」、「亂傳假消息居心何在」。

NO.2 沒事就出門趴趴走

「沒事不要出門」自從本土疫情爆發後，指揮中心、各地方政府不斷喊話民眾，台北市長柯文哲更直言「要把接觸到的人都當成可能的確診者」，網路上也不斷有網友抱怨身邊親友無視疫情的嚴重性，堅持要出門購物，或是往山上走。

網紅「丹妮婊姐」就曾數次在網路上分享父母認為「沒這麼嚴重」硬要出門的故事，讓她氣得號召年輕網友「典獄長計畫開跑」，勸導家中長輩沒事別出門，引起許多網友共鳴「要他們沒事別出門真的很難」、「朋友也覺得出門沒關係，傻眼」、「爸媽覺得去爬山沒關係，勸也勸不聽」。

NO.1 外出不戴口罩

自去年疫情開始後，指揮中心就不斷呼籲民眾外出要戴口罩，近日本土疫情爆發，全台第三級警戒規定外出必須全程配戴，但民眾不戴口罩事件卻頻傳，更因此出現暴力事件。

新北市曾有顧客故意不戴口罩，被提醒後還耍寶在超商門口跳進跳出，事後遭到重罰1萬5千元，還有一名婦人搭公車不戴口罩，因此與司機發生口角，事後警方要求婦人下車，婦人竟要公車司機還他18元，各種不戴口罩的事件讓民眾氣得直喊「防疫破口」、「不要出來害人好嗎？」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月01日至2018年06月02日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『不符合防疫規定的行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)