紐約尼克總教練席波迪(Tom Thibodeau)獲選今年最佳總教練，這是他執教生涯第2次得獎。尼克連續7個球季沒進季後賽，上季只有21勝45敗。開季前大家看衰尼克大概也就是20多勝，結果新官上任的席波迪一口氣衝出41勝31敗，率隊重返季後賽。在最後的票選結果，席波迪以微小差距（351分-340分）擊敗太陽總教練威廉斯(Monty Williams)。

有趣的是席波迪獲得的第二名選票是最多的（席波迪42張，威廉斯32張），他的第一名選票43張（威廉斯45張），意思是很多投票者將威廉斯排第一、席波迪排第二，然後席波迪靠著大量的「第二名選票」成為年度最佳總教練。

太陽戰績51勝21敗高居西區第2，並且他們的季後賽乾旱期比尼克更長（過去10年都沒晉級）。同時太陽陣中有很好的球星戴文布克(Devin Booker)、保羅(Chris Paul)，以及優秀的中鋒艾頓(Deandre Ayton)，他們都是戰績的重要貢獻者。

席波迪說：「我深感榮幸，但這種獎項主要是頒給整支隊伍與球團。」他稱讚老徒弟羅斯(Derrick Rose)、吉布生(Taj Gibson)給球隊帶來了巨大助益，「他們都是團隊至上的球員。當羅斯以22之齡摘下MVP，他那時就是非常棒的團隊球員。後來他歷經很多不愉快的事，但我喜歡這種見過大風大浪的領導者。」

2010-11球季，席波迪帶領芝加哥公牛打出62勝20敗，羅斯獲選MVP，吉布生當時也在公牛，這兩人深得席波迪的信任。現在3人重聚於尼克，席波迪再度拿下最佳總教練，真是難得的緣分。

(中時新聞網)