終端客戶需求強勁，電感廠—臺慶科(3357)及導電漿料廠—勤凱(4760)5月合併營收同步創下單月歷史新高，由於訂單滿手，兩家也積極擴產，擴產效益將自第3季開始顯現，隨著新產能進入量產，臺慶科及勤凱樂觀看待下半年營運，兩家公司均預估，今年業績將創下歷年新高。

勤凱深耕導電漿料市場多年，產品終端應用以被動元件的電容、電感及電阻產品為主，公司近兩年也努力擴大產品線，目前太陽能背銀導電漿料及LED照明封裝低溫銀漿產品佈局已見成果。

目前勤凱太陽能背銀導電漿產品已成為多家台灣太陽能電池廠主要供應商，由於綠能產業為全球未來趨勢，亦帶動勤凱太陽能背銀導電漿業績逐步攀高；至於勤凱以類似半導體製程開發LED照明封裝低溫銀漿則預計第3季開始出貨。

受惠於終端客戶需求強勁，勤凱5月營收為1.56億元，較去年同月成長48.66%，連9個月創下單月歷史新高，累計1到5月營收7.32億元，較去年同期成長60.72%。

為滿足客戶訂單需求，勤凱已積極開展擴產作業，目前新設備及生產人力均已陸續就位，擴產效益可望自第3季起陸續顯現。

勤凱指出，歐美經濟陸續解封，先前受壓抑的汽車。、5G市場重回快速成長軌道，被動元件市場規模穩定擴大，從被動元件廠稼動率、出貨量持續拉高，以及持續擴產的動作發展來看，被動元件導電漿出貨成長可期，加上太陽能產業需求持續暢旺，整體訂單能見度已可到8月，配合公司新增產能加入，今年可望迎來營收逐季創歷史新高。

臺慶科為被動元件電感廠，挾公司在磁性材料領域擁有超過45年經驗，以及垂直整合長期耕耘電感市場優勢，業績自去年展現強勁成長力道，今年5月合併營收為5.32億元，年成長34.05%，累計前5月合併營收為24.1億元，年成長43.87%。

臺慶科表示，雖然台灣疫情升溫為下半年景氣增添一些變數，但各產品接單仍維持3個月以上能見度，部分產品更超過4個月，第3季看來依舊樂觀，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高。

為因應客戶強勁需求，臺慶科今年預計投資6億元啟動擴產，其中網路變壓器預計擴產一倍，由於擴產順利，預估7月前就可以上線貢獻業績，一體成型功率電感月產能預計從目前的7500萬顆增加至9000萬顆，由於設備進廠進度稍有延後，新產能將於7月以後加入，若訂單狀況持續滿載，新產能預估可增加20%到25%營收。

(時報資訊)