藝人侯昌明、曾雅蘭倆人擁有甜蜜的家庭生活，是演藝圈的甜蜜夫妻擋，經常在個人社群分享家人互動日常，受到許多粉絲朋友的的喜愛，台灣因為本土疫情嚴峻，許多演藝工作都受到影響，侯昌明昨（ 7日）在臉書上分享防疫居家生活，他表示：「防疫期間居家生活有點無聊，總得找點樂子！」

侯昌明昨（7日）在臉書上分享防疫日常生活：「每天待在家總得找點樂子，看看解封之後會不會變高手。」他坦言，我們努力做好防疫，雖然覺得緊張一些、恐懼一些，待在家居家生活，日子都還算幸福也過得去。

日前（4日）侯昌明在家裡為兒子即將從國中畢業，並寫下一段兒子國中畢業祝福的話，他表示：「打從你出生有記憶以來，爸爸就對你說過，你這一生重要的時刻我們絕不缺席，一定會陪你到最後，因為我們是最愛的一家人。」人生就像這次疫情導致畢業典禮突然取消一樣，必須面對出乎意料的事情太多了，希望你可以穩定自己的心情和情緒，來未來面對事情，祝你國中畢業快樂！

許多網友在底下留言表示：「到時候，技術一定是一桿進洞裏」、「好野人的享受」、「好好練習，疫情後來台中跟你來一場」、「平常要活就要動!現在要活就不要動」、「他好像也有設計左打的桿子，雖然我是左打的卻沒拿到過左打的桿子」、「客廳視野好美！」、「另類的畢業典禮，非常有紀念性！」、「生活充滿儀式感，很棒喔！」、「「小孩會因為感受到父母的用心而感到幸福！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)