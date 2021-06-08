百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎擁有清華大學人文社會學士、英國斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde）行銷碩士的超狂學歷，多益900多分的她，當網紅之前曾任職英文家教，但她近期風波不斷，感謝日本贈台AZ疫苗時，竟脫口「家人今天也有人打到了」，被網友提醒公眾人物要注意發言。

日本4日對台灣伸出援手，捐獻台灣124萬劑AZ疫苗，無疑是一場及時雨，愛莉莎莎響應好友三原慧悟發起的「對日本大感謝募集」，5日特地在Instagram上傳一段講日文的短影片，發文表示：「雖然我日文講的很爛...但想要謝謝日本給我們124萬劑的疫苗！我家人今天也有人打到了，謝謝！」由於文中的上下文容易被解讀「家人打到日本AZ疫苗」，讓不少網友誤會愛莉莎莎的家人接種到日本贈送的疫苗，紛紛留言：「誰來跟莎莎講一下，日本的疫苗還在食藥署檢驗，還沒配送，她家人打的不是日本送的」、「不是日本的吧」、「你家人打的應該是最近快打完的41萬的AZ」並善意提醒來自日本的AZ疫苗預計15日才開打。

愛莉莎莎雖然事後澄清：「知道家人施打的疫苗並非來自日本，只是想致謝」但因過往累積不少失言紀錄，像是去年拍片實測「喝橄欖油排膽結石」，遭台大兒科醫師「蒼藍鴿」批評錯誤示範；台灣本土疫情爆炸，愛莉莎莎發文稱萬華是「毒窟」，又抱怨「救護車聲很吵」等言論，遭到大批網友砲轟，這回再度講錯話，爭議事跡再添一筆。

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(中時新聞網)