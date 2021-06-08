第四分局所屬單位警察同仁們，端午節前夕皆可品嘗粽子的美味，平平安安度佳節。(警方提供)

五五話端陽佳節將至，為感謝慰勉警察同仁在防疫期間的辛勞與無私的付出。台中市政府警察局第四分局大墩警友站長黃申枝，特準備近千顆的美味肉粽，分享於第四分局所屬各外勤單位，由大墩派出所所長葉信良代表接受；以實際行動力挺基層員警，希望該所及第四分局所屬單位警察同仁們，皆可品嘗粽子的美味，平平安安度佳節。

警方指出，目前全台依然壟罩在疫情危機中，防疫工作目前已是全國警察重中之重的工作勤務之一，警察無時無刻須配合各防疫單位，站在防疫抗戰的最前線。因警察的工作性質特殊，即便是疫情嚴峻的當下，還是得接觸民眾為民服務，勤務上具有相當的風險。

大墩警友站長黃申枝說，感謝第四分局的警察同仁於防疫期間，除維護轄區治安、交通及為民服務，還要負責各項防疫工作政策的推行與宣導，面對這看不到摸不著的敵人，仍無私的為了全民健康而付出。

所以特別選在佳節前夕，超前部署真誠地送上美味肉粽，希望能為辛苦的警察同仁加油打氣，以表達對警察們的敬意與謝意，衷心期盼大家都能平順度過疫情風暴、維持身心的安康。

大墩所長葉信良對於黃站長的關懷打氣至表感謝，呼籲民眾，防疫人人有責，務必要做好個人防疫措施，共同鞏固防疫戰線。讓波麗士大人們暖心又暖胃，實在揪甘心。

(中時 )