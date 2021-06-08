行政院長蘇貞昌（中）8日赴立法院報告紓困特別預算、疫苗採購狀況及施打計畫。會前受訪時，蘇貞昌表示，疫苗的審認都有專家及專門的委員會，依法、依國際相關作業參考，以及科學態度來嚴謹判斷，政府一定以保護國人健康與防止疫情為最大目的。圖左為行政院發言人羅秉成，右為祕書長李孟諺。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌（圖）8日赴立法院報告紓困特別預算、疫苗採購狀況及施打計畫。會前受訪時，蘇貞昌表示，疫苗的審認都有專家及專門的委員會，依法、依國際相關作業參考，以及科學態度來嚴謹判斷，政府一定以保護國人健康與防止疫情為最大目的。（劉宗龍攝）

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，對於請辭原因，陳培哲直指，該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，疫苗的審認都有專家及專門的委員會，依國際相關作業參考，以及科學態度來嚴謹判斷，政府一定以保護國人健康與防止疫情為最大目的。

陳培哲昨稱已於5月底請辭疫苗審查委員，主因為蔡總統已宣布目標7月底可以施打國產疫苗，他擔心審查委員會審查難以秉持獨立性及專業性。

面對陳培哲指控，蘇貞昌今赴立法院報告「紓困4.0特別預算」等案前受訪表示，疫苗的審認都有專家及專門委員會，用非常嚴謹的手續與科學態度，一定為保護國民的健康，要注重安全性療效性、即時性的各方因素，所以相關的採認，都依法、依國際相關的作業參考，以及科學態度來嚴謹判斷，相關人員也都應該遵守相關規定，我們一定以保護國人健康與防止疫情為最大目的。

(中時 )