中研院院士陳培哲五月底辭去國產新冠疫苗療效評估方法專家會議委員，更直言「最大困難就是蔡總統」。國民黨立委李德維今天在臉書上力挺陳培哲，認為國家需要更多「陳培哲」，李德維更說陳培哲現在受到的抹黑，與台大校長管中閔「卡管案」時受到「黑暗手法套路」一模一樣。

李德維表示，管中閔當選台大校長，破壞了某些人精心鋪排的權力結構，陳培哲以權威之姿直指國產疫苗缺失，痛批匆忙上市之不可行，擋人財路不在話下。

李德維說，管中閔當年被公權力橫暴對待，前教育部長吳茂昆、公懲會之流，不顧官箴，忝為鷹犬。陳培哲遭受的第一波攻擊，則來自於毫無公信力的資深媒體人周玉蔻，但周玉蔻本身怎麼吠是一回事，卻能掌握並揭露機密的國產疫苗專家名單，也有黑手撐腰。顯然，民進黨政府從當年「卡管」學到的教訓，不是節制權力慾，依法行政，與羞恥心，而是更奸巧地打擊異己。

李德維指出，如今對於陳培哲的攻擊，完全沒有專業上的論辯，只有各種人格毀滅，於是你就知道，他講的是對的，或者至少相對於蔡總統，與前副總統陳建仁的花式無下限護航，陳培哲終究踩穩自己的專業，講出自己的良心。

李德維說質疑中央流行疫情指揮中心做出這麼多詭異決策，是否內部的專業意見，科學意見都被壓制？而陳培哲則凸顯了疫苗開發決策，也已經淪為一言堂，你要嘛閉嘴，要嘛就走人，只是下場堪比退出黑社會。

李德維批評，就是因為身邊只剩歌功頌德，唯唯諾諾的聲音，讓蔡總統對於國產疫苗有這麼深的執念，甚至明示暗示，對獨立審查下指導棋，下軍令狀，揠「苗」助長。

(中時 )