疫情第三級警戒規定餐廳不能內用只能外帶，讓不少民眾透露外送平台點餐，因此最近街上出現眾多外送員忙送餐點景象，但一名網友PO文表示遇到一名惡劣外送員，竟然將他點的餐點直接丟在馬路上，然後就迅速閃人，氣得他決定走法律途徑解決，直呼「我們警察局見」。

這名網友在「爆料公社」PO文表示，平常看大家說XX外送員惡劣，沒想到是真的被他遇到「近日線上刷卡點午餐外送，不料一走出家門要領餐時，他的兩大袋餐點、8個餐盒，全被丟包在馬路邊，且餐盒東倒西歪，只好回家吃泡麵馬路邊」。原PO氣炸說，他叫了2年外送，從沒遇過這種事，沒想到這次卻讓他遇到「誰可以跟我說這要怎麼吃飯？」。

從原PO拍下的2張照片來看，馬路上有2袋餐點，其中1袋已經倒下來。原PO表示，當時大樓警衛有看到外送員放下餐點後就離去，看到他下來取餐，還被警衛問：「是不是你的？」。因為取餐時看到餐點被「丟包」，就趕緊拿起手機開相機拍攝外送員騎遠的畫面，可惜手腳還是不夠快

原PO看到餐點被丟在馬路上，氣得透過平台聯繫該名惡劣外送員，但對方不讀也不接電話，只好PO文控訴其惡行。

這則貼文吸引超過500則留言，有網友表示「放在馬路上真的超倒胃」，也有人建議用現金付款等等。原PO表示，他已與該名外送員在警局碰面調解，決定要走法律程序解決。

(中時新聞網)