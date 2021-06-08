手牽手護台灣-國立台灣科技大學109-2活力合唱通識課程防疫公益演唱

國內疫情嚴峻，需要一些鼓舞人心的聲音。台科大通識課程「活力合唱」，取消原定的期末公演，但在疫情升溫前的最後一次實體課程，將練唱拍下，再將合唱影片等素材完成手牽手護台灣的影片，獻上溫暖歌聲，防疫護台灣。

台科大教授王維君教示，活力合唱共有49位修課的同學們，今年校內公演原定舉辦跨域音像合唱音樂會，結合社會實踐，演唱音景主題之曲目，同時採集地景影像與音景素材創作影片，另也受邀參加保生文化祭 「愛的禮讚」合唱音樂會，與雲衷合唱團共同演出，呼應疫情時事。

王維君說，這次課程原本即規畫演唱大合唱手牽手，希望透過當年SARS抗疫歌曲手牽手撫慰人心，雖然演出都取消了，但仍決定以錄製影片形式展現學生們的學習成果，也期望借影片鼓舞人心。

台科大營建系大一學生林俊儒表示，修活力合唱這堂通識課，其實有蠻多同學是理工科系同學，完全沒有音樂基礎的，很多人從頭培養起，認真練唱，增進藝術素養，其實蠻感動的。

他說，一個表演需要有很多的練習和準備，因為疫情的關係，無法正式演出難免覺得沮喪，但是錄製影片，從取得音樂版權到各聲部的改編和練習，到最後有專業攝影錄影師協助完成這部影片，都是非常難得的經驗，自己收穫很多，也期待大家都平安度過疫情。

(中時 )