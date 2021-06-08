英濟（3294）今（8）日表示，集團旗下光電事業英錡科技目前已成功開發出極輕量化AR成像模組，目前正以旗下LCoS（液晶覆矽）與LBS（雷射光學掃描）兩款顯示技術之概念樣品參展全球科技盛事COMPUTEX與InnoVEX；目前更已與日本一線大廠合作優化應用效能並進行終端產品的共同開發，攜手推展更多跨領域應用範疇。

英錡科技光電技術研發長增田麻言表示，目前市面上的AR穿戴式產品重量動輒超過300公克，一直以來都有因重量難以久戴的困境，連帶也使整體AR應用推廣進展緩慢。因此目前將產品做到極致輕量、微型化是產業的共同趨勢。此次針對商業用途的LCoS概念樣品已經透過產品設計，大幅將成像模組重量減輕到100公克以下並使整體產品重量進一步減輕，有利於終端客戶推廣更多應用領域。LBS的樣品則在持續優化，因採用更微型化的雷射成像模組，將可再進一步降低整體產品重量，有利於推廣至一般消費者並打開更多應用可能。

(工商 )