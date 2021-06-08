美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一接受媒體訪問時表示，「約莫未來一年」全球半導體短缺仍將是「日常的挑戰」。不過，雷蒙多此番看法比部分分析師的預測樂觀，他們認為晶片荒和其衝擊可能持續到2023年。

雷蒙多表示，未來幾個月全球半導體短缺仍將給市場帶來壓力，而在在接下來約莫一年的時間裡，這將是每天都要面臨的挑戰。

晶片荒已經對美國製造業造成嚴重衝擊，汽車製造業受創尤重。雷蒙多的看法比一些分析師的預測樂觀，他們認為到2023年都還可能受到半導體供應短缺的影響。

雷蒙多接受訪問時表示，此時拜登政府正在與相關者進行溝通，並鼓勵提高供應鏈的透明度和準確性。她表示：「我們正試圖確保使用晶片的產業向半導體供應商發出的需求信號是準確、最新且透明的，我們真的就是鼓勵民間部門合作，並盡其一切所能應付這短期的供應緊張」。

她表示，就這方面而言，你正看到通用汽車重啟一些工廠，你看到情況有些許緩解，但正如你所預測的，在接下來約一年左右，這將是每天都要面臨的挑戰，我們會盡一切所能幫助民間部門度過難關。

雷蒙多並表示，參議院準備在本周通過一項520億美元的「巨額」晶片生產補貼，在強化美國抗衡中國之競爭力的大規模法案中，這是其中的一環。

此外，雷蒙多在談到國會正在進行的基建法案談判時表示：「我相信兩黨協議是有機會取得進展的，但共和黨人必須出來，我們必須留在談判桌上」，她並表示，拜登總統已經從他最初提出的逾2兆美元方案中削減了數千億美元。

(時報資訊)