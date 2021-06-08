MCU(微控制器)設計公司應廣(6716)5月營收年增、月增均超過3成，應廣目前持續積極爭取更多產能，有鑑於需求暢旺，加上漲價效應下，今年營運成長爆發力可期，股價一度衝上139元，朝向140大關靠攏，盤中漲幅也持穩在3.5%附近。

應廣5月營收8270萬元，月增加、年增加均超過3成，累積前5個月營收將近3.54億元，較去年同期也大幅成長40%以上。

董事長唐燦弼表示，保住既有的產能、進而爭取、開拓更多產能為當前營運首要目標，經過這幾個月的努力，成果將逐步顯現。

應廣表示，目前晶圓、封測產能依然嚴峻，應廣也持續積極爭取，出貨可望逐步增溫，有機會持續挑戰營收高點，同時，反映上游成本增加，應廣於5月再度調漲價格，對毛利率也有正向拉升的效果。產業需求持續暢旺，產品線擴充、以及產品組合強化效益下，應廣2021年業績相當具有爆發力。

觀察當前產業面情況，應廣指出，仍然維持今年以來一貫的看法，產業終端需求仍在高檔，訂單無虞，關鍵仍在於晶圓代工產能的緊張、以及封測段出貨排程的順暢度，應廣一方面開發新產品、強化產品組合的同時，另一方面則積極爭取產能，增加出貨，挑戰業績新高。

(時報資訊)