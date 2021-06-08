受惠於台灣廠量價齊揚，不鏽鋼廠運錩(2069)5月合併營收創下12.35億元新高，比4月新高9.75億元再成長26.64%，年增114.9%，第二季營收可望再攀高，獲利也可望進一步增長。

運錩台灣高雄廠受惠鎳價以及不鏽鋼價上漲，加上外銷量突破1萬公噸，以及大陸寧波奇億廠的產銷維持穩健，帶動5月營收首度突破10億元；展望6月不鏽鋼價續漲，有利帶動業績持續增長。

今年以來，不鏽鋼價趨於漲勢且需求明顯回溫，運錩前5月合併營收47.43億元、年增73.46%。

展望第二季，運錩4、5月營收持續創新高，第二季營收將再挑戰新高，配合鋼價上漲，獲利可望持續成長。

回顧第一季，第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；第一季稅後淨利1億元，比去年同期轉盈，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

去年下半年起，兩岸不鏽鋼市場雙雙回溫，運錩去年第三季起營運好轉，重回獲利軌道，並挹注去年獲利翻轉為成長，全年稅後淨利0.4億元、EPS為0.26元，優於前年的0.05元。

(時報資訊)