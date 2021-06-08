美股消息面：

1.投資人看好原油需求前景，周一國際油價一度觸及逾兩年新高，惟美股表現乏力，以及市場湧現獲利了結賣壓，終場油價由升轉跌，紐約期油收跌0.56%，為每桶69.23美元，盤中一度漲破70美元大關，創下逾兩年新高。倫敦布蘭特期油收跌0.55%，為每桶71.49美元，盤中一度升破72美元，亦創逾兩年新高。

2.投資人觀望聯準會和歐洲央行的貨幣和利率政策動向，周一尾盤ICE美元指數跌0.21%，報89.946。

3.美國公債殖利率小升，但美元走軟，以及投資人觀望美國周四公布的通膨數據，以尋找聯準會是否提前退場的線索，周一紐約期金小漲0.4%，為每盎司1898.8美元。

4.石油輸出國組織（OPEC）秘書長Mohammad Barkindo表示，全球原油庫存正逐漸減少，顯示該組織與減產盟友OPEC+穩定油市的策略發揮成效。他表示，4月全球原油庫存減少690萬桶，而與去年同期相比更減少了1.6億桶。他並表示，未來數個月原油庫存減少的趨勢將維持不變。

(時報資訊)