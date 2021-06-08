國內新冠疫情不樂觀，三級警戒延長至6月28日，各界憂心下周來臨的端午連假的返鄉潮恐再度掀起疫情高峰，紛紛疾呼民眾別返鄉，而台南一間生命禮儀公司則發出反串文，用調侃方式規勸若返鄉就只能「服務」了，引起網友討論。

鑒於即將來臨的端午連假，指揮中心及各界均勸言別返鄉過節，要民眾趕緊退掉預訂的車票，台南市政府還祭出退車票就發200元獎勵金的政策，就怕人流再度帶起病毒擴散各區。

台南一間生命禮儀公司6日在臉書專頁發出勸導文，開篇就開玩笑地寫下，「我可以抗議政府阻止大家返鄉，就是阻礙殯葬業的發展嗎？」，要國人端午節趕緊返鄉，他才有機會「服務」到各位。

該篇貼文說，如果堅持返鄉的話，不僅端午可以團圓，就連頭七和尾七都可以，甚至多人指定服務即可享受優惠，此外，火化不需排隊就能享受VIP等級的服務，還可以三代同堂享受同一排同一層樓，文末則寫下，「讓我們手牽手共同走向靈界美好生活」。

這篇帶著戲謔色彩的勸導文曝光後，迅速在網路上爆紅，不少網友前來朝聖，寫下留言討論，「不推不行，今年返鄉明年捻香」、「一家人就是要整整齊齊」、「反串要註明啦！不然真有一些蠢蛋聽從你們的建議而返鄉就糟了！」、「還可以約一波奈何橋下划龍舟的概念」，還有臉書帳號叫「數位慈孤觀音」的網友留言，「本觀音想請問小編，塔位一次買幾個有打折呢？」

(中時新聞網)