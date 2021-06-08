陷入國產疫苗爭議，高端連續6個交易日苦吞跌停板，股價重摔逾46%；但今日高端在連六跌停後，今日居然突然漲停，驚呼難道有什麼神秘訊息即將公布，或是有什麼新發展了嗎？而宅神朱學恒也注意到這件事，不過他卻笑了。

由於疾管署在國產疫苗尚未完成二期試驗的狀況下，就決定向聯亞、高端等廠商各購買500萬劑的預購合約及500萬劑的開口合約，引發巨大爭議，這也讓高端股價從上周一開始跌停至7日，苦吞6根跌停板，股價也從389元重摔至207.5元，跌幅逾46%，市值接近腰斬。

高端疫苗連6跌停後今漲停，網友全傻眼，但宅神卻笑了。(圖翻攝自網路)

但今日卻高端的股價一反前幾日的態勢，出現漲停的狀況，引發網友討論，表示「有可能解盲成功？」、「這只是一開始而已，慢慢觀察，沒這麼容易的」、「解盲成功還是沒三期啊」、「買900多張，明顯護盤的」、「這麼明顯在炒作，金管會：查無不法」、「那個661張到底是誰買的？」

而朱學恒也注意到這個狀況，但他看完就笑了，在臉書中指出，一個利空這麼多的股票還可以漲停，「可見黨的力量足以排山倒海天翻地覆啊，你怎麼可以不愛黨？」

高端疫苗連6跌停後今漲停，網友全傻眼，但宅神卻笑了。(圖翻攝自網路)

(中時新聞網)