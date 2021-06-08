小S吃醋問「誰最瞭解大S」遭汪小菲無視 直言：我吧

汪小菲日前在微博發表易挑動兩岸敏感神經言論，讓老婆大S氣得單方面宣布離婚，眼見這段10年婚姻岌岌可危，讓他緊急道歉甚至急喊「我老婆是第一」，試圖挽回婚姻，不過卻被爆出事隔兩天，就跟好友到酒吧聚會，心情絲毫不受影響，被網友質疑離婚全是炒作。

根據陸媒《優酷娛樂》報導，汪小菲爆出「被離婚」風波後，依舊跟好朋友到酒吧聚會，聚會結束後，先是與友人在路邊聊天，言談之前更是止不住大笑，絲毫不見爆出離婚風波後的低落情緒，此外還不忘與網友分享近況：「今天搬了新的辦公室。緊鑼密鼓的開店中」，而凌晨分享一首Marshmello和Jonas Brothers合作歌曲《Leave Before You Love Me》，被網友推測是藉由歌詞傳達對大S的思念之情。

汪小菲爆岀離婚後仍與友人聚會，心情絲毫不受影響。（圖／優酷娛樂微博）

汪小菲在事件爆發後，除了趕緊發文道歉「因為實在擔心家人，說了一些不好的話，疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，隨後更在微博寫下12字告白大S，但沒過多久就刪文，因此再度衝上熱搜，這讓許多網友笑虧「是故意一直上熱搜，希望大S看見嗎」，不過有眼尖網友發現大S微博帳號已取消關汪小菲，不禁擔憂他是否已經難挽回婚姻。

汪小菲不僅與網友分享近況，凌晨還分享歌曲，被推測是傳達對大S思念之情。（圖／汪小菲微博）

至於母親張蘭直播時，被大批網友追問兒子離婚一事，雖多次表示謠言止於智者，強調小倆口不會離婚，但也被抓包連續對多條批評大S的網友留言點讚，不過直播時疑與兒子汪小菲爆口角，讓她對兒子媳婦恐離婚一事噤口。

(中時新聞網)