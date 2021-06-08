《哈利波特》系列電影，在2001年首推出後旋即在全球掀起魔法熱，主線劇情播畢，更衍生出《怪獸與牠們的產地》系列電影，可以說至今熱潮未退，被認為是影史留名的奇幻冒險經典作，而影迷對於劇情、人物的關心與討論沒有停歇，主角三人幫哈利、妙麗與榮恩，最終克服種種困難，讓魔法世界恢復平靜，也都成家立業，但原作者JK羅琳(J.K. Rowling)卻表示，其實本沒要讓主角們都倖存，她本想讓榮恩「領便當」，並曝光了原因，讓粉絲直呼太邪惡。

主角哈利波特在魔法學校認識的第一個同學、也是他一生摯友的榮恩衛斯理(Ron Weasley)，遺傳家族的紅髮，也繼承了家族傳統，跟哈利、妙麗一起成為葛來分多學院的同級生，三人一起長大，可看出榮恩個性單純甚至有些懦弱，但對於朋友、家人的愛戰勝這個弱點，總在關鍵時刻生出勇氣，跟好友們一同解決難題，最終抱得美人歸，與聰明伶俐的摯友妙麗結婚，生下了紅髮下一代。

榮恩可以說是《哈利波特》電影中的鐵三角之一，但原作JK羅琳卻表示，本來要讓他領便當，據《衛報》報導，《哈利波特》最後一集電影的DVD中，收錄了「哈利」丹尼爾雷德克里夫訪問JK羅琳的片段，羅琳坦言她剛開始寫這個故事時，沒有想讓任何角色死去，但中途突然轉變了想法，有意賜死榮恩，坦言自己當時處於一個不好的狀態，「我就想著我能把任何一個人『抹消』」。

JK羅琳表示，如今原作完結，電影版也結束最後一集，她終於能將這個想法說出來，覺得是一種解脫，而影迷知道原因後，多半有些惱怒，直呼邪惡，有人表示，雖然JK羅琳讓他最愛的角色都壯烈犧牲，「但慶幸她沒有讓榮恩領便當」。

(中時新聞網)