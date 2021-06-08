伴隨國際銅價走高與銅片產品價格上漲，第一銅(2009)5月營收為2.70億元、年增53.42％，累計營收為12.01億元、年增30.58％。

東陽5月營收13.83億元 年增35％
致伸前五月營收年增12％

(工商 )

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