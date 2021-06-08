七大工業國集團（G7）高峰會將於本月11日至13日舉行，日媒報導，會後宣言將首度明確提及「台灣海峽安定的重要性」，盼透過美日加上歐洲各國，遏止中國對台灣的壓力。

美國、加拿大、日本、英國、法國、德國和義大利等經濟強國組成的G7將於本月11至13日召開領袖峰會，由英國主辦，地點在英格蘭西南端的康瓦爾（Cornwall ），各國領袖將親自到場。G7原定去年夏天在美國召開峰會，因疫情取消。

日本經濟新聞報導，5月的G7外長會議公報首度提及「重視台灣海峽和平及穩定的重要性，並且鼓勵和平解決兩岸問題。」日本與美國要求G7領袖峰會宣言也承襲此一基調。

另外，G7領袖峰會宣言也將提到，對新疆維吾爾自治區的人權問題與香港情勢表達擔憂。

報導指出，本次G7峰會將特別針對中國相關問題召開會議進行集中討論，包括安全保障、經濟、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和氣候變遷等各種領域，也準備在此商討台灣問題。

G7峰會還邀請非成員國的澳洲與南韓與會，希望與這些國家確認對中國的基本態度，並靈活合作。

報導分析，美國總統拜登與同盟國家協商，描繪遏止中國海洋活動與侵害人權的戰略，日前舉行的美日、美韓領袖峰會都分別在聯合宣言提及台海，現在進一步在G7領袖峰會觸及此議題，希望成為主要國家共同抗中的象徵。

美國抗中戰略納入歐洲意義重大，歐洲各國因重視與中國的經濟連結，加上地理位置也與中國較遠，難以感受中國在安全保障上的威脅。相較於美國，歐洲各國對中國的批判相對克制，但因近期香港、新疆人權議題和疫情初期對應措施等，而提高對中國的警戒。

此外，台灣在經濟與安保上具有重要地位，是全球最大半導體生產地，若台灣出事將導致供應鏈混亂，影響汽車與電子設備生產等，造成產業政策上的風險，也在參與抗中方面推了歐洲一把。

加上中國長期主張「一個中國」，2022年是五年一度的中共全國代表大會，容易引起政治緊張，也成為G7 擔憂台灣情勢的背景之一。

日本近期已在多個國際重要場合提及台灣議題，如今年3月美日外交與國防部長安全保障協議委員會（2加2會談）後的聯合聲明，明載「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

4月日本首相菅義偉與美國總統拜登雙邊峰會、5月日本與歐洲聯盟視訊領袖峰會的聯合聲明，都公開提及台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。

5月的G7外長會議公報也表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），並重視台灣海峽和平及穩定。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100608

(中央社)